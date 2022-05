Milan campione d'Italia, i caroselli in centro: l'uomo vestito da Borat

Anche un uomo vestito soltanto col costume di Borat Mankini nel video della pagina Instagram "Nati per vivere a Milano", còlto durante uno dei caroselli che hanno riempito le strade meneghine dopo la vittoria del Milano per 3 a 0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha sigillato il 19esimo scudetto rossonero dopo undici anni dal precedente.

La festa dei tifosi si è scatenata immediatamente dopo il fischio finale, poco prima delle otto di sera di domenica 22 maggio: i milanisti si sono riversati sulle strade della città, con immancabili caroselli in auto e i raduni in piazza del Duomo e in piazza Aldo Rossi, davanti alla sede del club, per aspettare l'arrivo dei ragazzi di Pioli.