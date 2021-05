I tifosi dell'Inter accolgono la squadra campione d'Italia a San Siro

E' arrivato alle quattro e mezza il pullman con la squadra dell'Inter, da piazzale Lotto, diretto allo stadio di San Siro in vista del match con la Sampdoria. I tifosi nerazzurri sono pronti ad accogliere la squadra matematicamente campione d'Italia da domenica scorsa. Non seguiranno però in corteo il pullman, per evitare assembramenti.

Eccezionali le misure di sicurezza predisposte dalla prefettura milanese, con il transennamento di piazzale dello Sport per far entrare non più di tremila persone, di cui circa mille - riferisce la questura - identificate a campione con foto e nominativi all'ingresso dalle forze dell'ordine. Dopo l'assembramento di 10 mila tifosi in piazza del Duomo domenica scorsa nel tardo pomeriggio, si vuole in ogni modo evitare una situazione fotocopia.

La Curva Nord ha chiesto espressamente ai tifosi di disporsi lungo tutto il percorso, da piazzale Lotto per via Caprilli, e di rispettare tutte le regole anti covid: mascherine e distanziamento in primis. Al passaggio del pullman, tuttavia, l'entusiasmo irrefrenabile ha fatto sì che qualche assembramento si sia verificato.

Radicali: "Distribuiamo mascherine e gel"

E a San Siro si è presentato anche Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali, non solo perché tifoso dell'Inter ma soprattutto per un'azione dimostrativa. Già martedì scorso, al Pirellone, aveva chiesto di organizzare sanitari in camice tra la folla per distribuire mascherine e gel disinfettante. "In questi giorni solo un avvilente dibattito. Pur confidando nella responsabilità dei tifosi, daremo allora un contributo perché tutto avvenga nel massimo di sicurezza possibile, in attesa di una politica che governi i territori anziché giudicarli", ha dichiarato: così, insieme ai militanti dell'associazione Radicale Enzo Tortora, Usuelli si è recato presso il Meazza per distribuire mascherine e gel disinfettante ai tifosi.

Video - i tifosi in festa (di C. Guarino/MT)