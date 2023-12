Samuel Eto'o indagato: non paga il mantenimento della figlia

Annie, la figlia di 21 anni di Samuel Eto'o, ha denunciato il padre, accusandolo di essere stato assente e di non versarle l'assegno di mantenimento (10mila euro al mese) stabilito in passato dalla Corte d'appello di Cagliari. Annie studia comunicazione e marketing all'università a Milano ed è la figlia naturale dell'ex calciatore camerunense, nata da una relazione extraconiugale e mai riconosciuta da Eto'o, ma riconosciuta come figlia legittima dal Tribunale spagnolo di Palma de Mallorca.

L'avvocato della ragazza, a fine ottobre, ha presentato una denuncia riprendendo gli atti (civili e penali) del Tribunale di Cagliari, che con una sentenza diventata definitiva nel 2012 imporrebbero all'ex fuoriclasse di versare 10mila euro al mese per il mantenimento della ragazza: un obbligo al quale, però, non avrebbe ottemperato, tanto che nel 2019 Eto'o fu condannato a tre mesi (con pena sospesa) per questo.

Prima del deposito della denuncia, la ragazza ha tentato di incontrare il padre, sia contattando una delle figlie nate dal matrimonio di Eto'o, sia attraverso gli avvocati, ma senza successo. E ora il pool 'violenza di genere e tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili' della procura di Milano, condotto da Letizia Mannella, ha aperto un fascicolo sull'ex attaccante del Barcellona e dell'Inter. Secondo la denuncia, Eto'o sarebbe consapevole delle difficoltà economiche della ragazza, economicamente non indipendente e gravante solo sulla madre, che con difficoltà riuscirebbe a garantirle una vita dignitosa, e della sua fragile condizione, senza mai avere avuto un riferimento paterno.