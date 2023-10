Stop ai fischietti per Lukaku, la questura "blocca" la contestazione

La Curva Nord dell'Inter non potrà fischiare Lukaku a San Siro. L'iniziativa era stata presa dai tifosi da tempo, e organizzata mesi fa. Ma non si farà. La questura di Milano, infatti, ha impedito l'ingresso allo Stadio di 30mila fischietti che i tifosi nerazzurri volevano usare per contestare il ritorno dell'attaccante belga a Milano, dopo il mancato ritorno e l'addio polemico di questa estate.

La decisione è stata presa dal Gos, il Gruppo operativo sicurezza, in vista della partita Inter-Roma di domenica 29 ottobre alle 18. La motivazione ufficiale è che i fischietti (la Nord ne aveva annunciati 30mila) provocherebbero gravi "interferenze per lo svolgimento della gara", soprattutto per l'arbitraggio.

Gli ultrà dell'Inter hanno reagito con indignazione sui social.