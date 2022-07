Due centri sportivi di Milano saranno finanziati col Pnrr

I fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) serviranno anche a riqualificare due centri sportivi di Milano, il Cardellino e il Carraro, situati in zona Inganni e Missaglia. Lo rende noto il Comune di Milano, dando notizia che i progetti relativi a questi due centri sportivi sono stati entrambi ammessi ai finanziamenti dei bandi "Sport e inclusione sociale" del dipartimento per lo sport (presidenza del consiglio). La cifra complessiva è di 14 milioni e 400mila euro.

Il centro Cardellino

In particolare, 11 milioni di finanziamento dal Pnrr andranno al centro di via del Cardellino 3, che diventerà un nuovo impianto natatorio olimpionico. La realizzazione e la gestione del progetto avverrà mediante una procedura di partenariato pubblico-privato. L'edificio principale avrà due piani fuori terra e uno interrato per i locali tecnici. Il piano terra ospiterà la zona di accesso, le vasche e gli spogliatoi, mentre al primo piano saranno situate le tribune e i servizi di ristoro.

Sono previste una vasca da nuoto olimpionica e una di addestramento/tuffi al coperto, vasche ludico-ricreative per bambine e bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne. Sarà realizzato un parco per attività all’aria aperta (piscine, beach volley) e un parcheggio alberato. Il progetto per la riqualificazione era stato presentato ad aprile del 2021: sarebbe diventata la prima piscina olimpionica di Milano.

Il centro Carraro

Il centro Luigi Carraro di via Missaglia 146 ottiene un finanziamento di 3 milioni e 400mila euro per la riqualificazione integrale del palazzetto, con l'obiettivo di restituire le condizioni di agibilità e staticità dell'edificio, contenerne i consumi energetici, adeguare la componente impiantistica e offrire spazi rinnovati per l'attività sportiva.

Tra le principali opere si prevedono il rifacimento della copertura dell'edificio e della pavimentazione sportiva interna, la posa di nuovi aerotermi dell'impianto di riscaldamento e sostituzione delle linee di alimentazione, il rifacimento dell'impianto di illuminazione con livello di luminosità adeguato alle diverse discipline sportive e l'installazione di impianti speciali per la sicurezza ai fini antincendio, la riqualificazione dei locali sottotribuna.

Riconosciuto valore dei progetti

"Siamo molto soddisfatti - commenta l'assessora allo sport Martina Riva -. Il governo ha riconosciuto il valore e l'utilità sociale di questi progetti, funzionali allo sviluppo di una città inclusiva, attenta alla salute e all'ambiente. La riqualificazione dei centri Cardellino e Carraro è fondamentale e strategica nel panorama dell'offerta sportiva che Milano può proporre a cittadine e cittadini".