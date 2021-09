Gareth Bale è infortunato e non giocherà in Champions contro l'Inter

Il giocatore ha rimediato una lesione ai flessori della gamba destra, resterà lontano dal campo di gioco per un bel po'

Non sarà in campo contro l'Inter per la prima gara di Champions League Gareth Bale, attaccante del Real Madrid. Il calciatore salterà il match a causa di un infortunio.

Bale aveva dovuto lasciare il campo di gioco nella partita di sabato con il Celta Vigo; nella giornata di lunedì si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione ai flessori della gamba destra. L'infortunio potrebbe costringerlo a restare fuori dal rettangolo di gioco per un lungo periodo di tempo.