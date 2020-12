Video gol e highlights Genoa-Milan 2-2: le reti di Calabria e Kalulu per rispondere a Destro

Il Milan torna dal Marassi con un solo punto. Genoa Milan finisce 2 a 2. I gol al 47′ di Destro per i padroni di casa, poi al 53′ Calabria per l'1 a 1. Al 60′ è di nuovo l'attaccante dei grifoni Mattia Destro a portare avanti i suoi. All'83′ Kalulu rimette le cose in pari.

La gara, valida per la 12esima giornata della Serie A, dice che i Rossoneri sono ancora primi a 28 punti ma hanno perso tutto il vantaggio accumulato nelle ultime giornate. Adesso sono tallonate dai cugini nerazzurri dell'Inter saliti a quota 27 dopo aver vinto contro il Napoli a San Siro.

Come con l'Hellas Verona e il Parma, stavolta in trasferta, il Milan ottiene un altro 2-2 in campionato, conquistato in rimonta e raggiunto nel finale, tutto nel secondo tempo. A differenza delle scorse volte, però, i rossoneri hanno giocato una prestazione opaca, creando poche occasioni e facendo fatica. Un avversario in difficoltà di risultati e classifica ha comunque reso complicata la vita della squadra di Pioli. Mai come stasera si è sentito il peso delle assenze e anche della stanchezza.

Tabellino di Genoa Milan 2-2

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kalulu, Calabria; Tonali (77′ Brahim Diaz), Kessie; Castillejo (53′ Hauge), Calhanoglu, Leao; Rebic (53′ Saelemaekers). A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Conti, Duarte, Musacchio, Krunic, Maldini, Colombo. All.: Pioli.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini (45′ Cyzborra); Ghiglione, Sturaro (76′ Behrami), Lerager, Pjaca (68′ Melegoni); Shomurodov (85′ Radovanovic), Destro (76′ Scamacca). A disposizione: Paleari, Zima, Criscito, Zajc, Rovella, Badelj. All.: Maran.

RETi: 47′ Destro, 53′ Calabria, 60′ Destro, 83′ Kalulu

AMMONITI: 18′ Pellegrini, 25′ Romagnoli, 53′ Castillejo, 83′ Rafael Leao, 87′ Radovanovic

ARBITRO: Orsato