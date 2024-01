È morto Gigi Riva

Gigi Riva non ce l'ha fatta. L'ex attaccante della nazionale italiana è morto nella serata del 22 gennaio. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato domenica. La stella del calcio aveva accusato un malore in casa ed era stato trasportato al nosocomio Cagliaritano.

Le condizioni di 'Rombo di Tuono', questo il suo storico soprannome, in un primo momento non sembravano destare particolare preoccupazione nonostante si rincorressero le voci sulla necessità di un intervento chirurgico al cuore. Nel pomeriggio, riporta l'Unione Sarda, era stato diramato un bollettino medico in cui si sottolineava che "il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili". In serata, però, l'improvviso aggravamento delle condizioni con la morte arrivata poco dopo le 19.30.

Riva aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre. Nessuno ha segnato come lui con la maglia della nazionale italiana: 35 reti in 42 partite. Simbolo di una regione, resta nella storia lo scudetto vinto nel 1970 con la maglia del Cagliari, club di cui è stato presidente onorario. Con la morte di Riva, il calcio italiano perde una delle sue leggende più grandi.

Prima di approdare nella formazione sarda Riva, originario di Leggiuno (Varese) aveva giocato con la maglia del Legnano. Prima nelle giovanili, poi in prima squadra nella stagione 1962-1963 (22 partite, 5 gol).