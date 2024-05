Il ciclismo è uno sport di squadra (e me ne sono accorto al Giro-E)

Quando si pensa a uno sport di squadra difficilmente viene in mente il ciclismo. La bicicletta è percepita come un’attività individuale: uomo e mezzo meccanico. Stop. Non c’è nulla di più sbagliato, soprattuto dietro una squadra che affronta il Giro-E, la bike experience che corre sulle stesse strade della corsa rosa, ma in sella a una specialissima a pedalata assistita. Dopo l’esperienza dell’anno scorso anche quest’anno sono tornato a “giocare” a fare il ciclista professionista. What a wonderful day, soprattuto grazie alla squadra: Fly-Citroën.

Per mettere in strada sei biciclette e altrettanti atleti serve una pianificazione certosina. Prima di tutto è necessario un capitano in grado di dettare la linea, decidere cosa fare e organizzare il lavoro. Per il team “alato” c’è Amedeo Tabini, ex professionista che proprio oggi festeggiava le sue prime 100 presenze alle tappe del Giro-E (cento, come gli anni di Citroën in Italia). Il capitano, comunque, non è tutto: serve qualcuno che tiri le fila del gruppo, che tenga in riga i corridori ospiti. Per il team con cui ho corso c’è Luca Maria Lucini.

Poi ci sono le figure tecniche, lo staff che prepara le e-bike per gli atleti (Paolo Pellegrino e Alex Kornfeind); chi guida le ammiraglie (due Citroën C4X elettriche) e i furgoni: Nikolas Morcone e Marco Lucini. Proprio quest’ultimo ricopre anche (anzi, svolge soprattuto) il ruolo di team manager: organizza la logistica, cosa quantomai complicata per una manifestazione che si sposta in tutta Italia al seguito della corsa rosa.

“Le macchine che abbiamo dato al team l’anno scorso hanno percorso circa mille chilometri (tutti in elettrico) di Giro-E, ma al termine della manifestazione avevano macinato 5mila chilometri - ha spiegato Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia -. Ovviamente è filato tutto liscio. L’elettrico funziona bene in città, ma anche nelle lunghe percorrenze. Quest’anno nell’ultima settimana useremo anche nuova ë-C3 che lanceremo a giugno e quindi la si vedrà al giro in anteprima nazionale”. Infine, ma non per importanza, ci sono fotografi e videomaker che immortalano ogni attimo della corsa e il dietro le quinte: Jennifer Lorenzini e Andrea Lusardi.

Un team d’eccezione, che ha supportato tutti i corridori durante la frazione. Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio. La corsa è partita alle 11.15 spaccate - perché la puntualità è una caratteristica fondamentale del ciclismo - dalla piazza del Duomo di Montichiari. Gruppo compatto per una manciata di chilometri, si ride e si scherza. In testa ci sono Claudio Chiappucci (El Diablo), Sonny Colbrelli, ma anche Sacha Modolo e quel mattacchione di Lello Ferrara. Volano battute, prese in giro. Proprio come se fosse un’uscita della domenica, ma scortati dalla polizia stradale e dalle ammiraglie. Quindi nessuna brutta sorpresa. Nessun pazzo che spunta fuori all’improvviso o che sorpassa “facendo il pelo” a tutto il gruppo per fare il prepotente. Un’uscita regolare che ha i tratti somatici dell’allegra scampagnata. Qualcosa cambia quando iniziano le prove di regolarità. Ci si cerca in mezzo al groppone, si tenta di fare la stessa andatura. Non è facile, soprattutto perché iniziano i saliscendi delle colline tra la provincia di Brescia e il Garda. Sugli strappetti qualcuno accende il motore, altri decidono di scalare un rapporto e fare un po’ di fatica a motore spento. La tappa lo permette, dato che sono solo 42 chilometri con 330 metri di dislivello. Una maratona, ma in sella a una e-bike.

Tutto il contrario di ciò che succederà nella quindicesima frazione quando la carovana affronterà la tappa Tirano-Livigno: 69 chilometri con 2.350 metri di dislivello. Una tappa impegnativa, ma grazie alle e-bike tutto sarà diverso. Il motivo? La trasformazione delle biciclette. “In questi anni le e-bike sono cambiate molto. Sono diventate un po’ più pesanti, ma sono molto più potenti e hanno una batteria migliore - ha etto Tabini -. Domani non prevediamo di fare anche un cambio batteria. Probabilmente qualcuno arriverà al traguardo con la carica esaurita, ma nessuno dovrà cambiare. Nei primi anni del Giro-E ne avremmo cambiate almeno una, per determinati atleti forse due o tre. La differenza è questa. L’e-bike ti permette di fare cose che difficilmente si potrebbero fare con una ‘semplice’ bicicletta muscolare”.