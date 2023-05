Ho fatto il ciclista "professionista" per un giorno: ecco come è andata

Il brief col capitano, la presentazione e il foglio firme sul palco. Poi il numero appuntato sulla maglia e l'attesa in griglia. Infine la corsa, con tanto di scorta tecnica e due ammiraglie. Tutto sulle stesse strade (o quasi) del Giro d'Italia. È il Giro-E, una bike experience su parte del tracciato della corsa rosa, ma in sella a una specialissima a pedalata assistita. E oggi ho "corso" la 14esima tappa ospite del team Fly-Citroën. Stresa-Arona sotto l'acqua. Sotto il diluvio universale. Ed è stato meraviglioso. Nota super positiva della giornata: il capitano della formazione, Amedeo Tabini, ha tagliato per primo il traguardo dopo una volata a tre con il milanese Daniele Colli e Andrea Ziliani.

Riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio. Perché prima di parlare della giornata serve un po' di contesto. Sono un ciclista della domenica e non ho mai fatto agonismo. La bici da corsa l'ho scoperta a 21 anni, due mesi esatti prima di iniziare a lavorare per MilanoToday. Ho sempre pedalato per passione e tutt'ora continuo nella stessa direzione. Le corse non sono il mio universo, ho fatto giusto due-tre gare in circuito tra amatori (le classiche garette in cui si vince il salame) e qualche randonnée, ma il mio modo di vivere la bici inizia e finisce con le uscite fatte solo per pedalare. Quelle in cui ci si trova al semaforo di Nerviano e si parte o in direzione Varese o Como. Si "mena", certo. Si gioca a fare i "pro", a chi macina più chilometri durante la settimana, ma è un gioco. Non c'è alcuna velleità. E spesso tutto finisce davanti a una birra. Essere catapultato in una realtà completamente differente è stato strano, ma divertente. Anche perché sembra di pedalare nella Serie A del ciclismo insieme a nomi del calibro di Sonny Colbrelli, Sacha Modolo, l'ex Ct della nazionale Davide Cassani e Damiano Cunego.

La cycling experience è iniziata alle 13.35 a Stresa sulla Route66 diviso due (aka: la Statale 33 del Sempione). Dato il maltempo e il termometro fisso a 14 gradi ho usato la tecnica "partenza a razzo". Tradotto: in testa al gruppo a menare col motore della e-bike spento (senza i boccettini). 85-90 pedalate al minuto per stare sui 30 all'ora a 145 battiti, proprio come sulla mia Tarmac, ma solo con un bel po' di peso in più, perché se non utilizzati batteria e motore sono solo peso. Tutto regolare, ma poco dopo è arrivata la strigliata dei capitani: "Dietro si stanno sfilando, bisogna andare più piano". La ragione è dalla loro parte. Questa non è una gara nel senso stretto del termine. Metto un rapporto più agile e aumento le pedalate, l'unico avversario da battere è il freddo, soprattutto per il sottoscritto che ha solo uno spolverino sopra la maglietta. Pioggia battente e gruppo compattissimo fino a Dormelletto, poi sir Sonny Colbrelli - la sua vittoria alla Roubaix davanti a Mathieu Van Der Poel è pura poesia - inizia a "giocare" come un gatto con i topi. "Va come è ingarellato quello lì", dice ai suoi. "Va che quello attacca, ocio!", ironizza per vedere gli sguardi di quelli arrivati davanti con la smania di spingere. Frasi cui sono seguiti due allunghi, giusto per ristabilire le gerarchie. Perché in bici contano solo i watt.

Una volta attraversato il Ticino e arrivati nel varesotto mi sono reso conto che non era un'idea brillante affrontare i muri con una bici a pedalata assistita (una Parkpre E-K99 da 16 kg) senza utilizzare il motore. Dato che mi si era spenta sono tornato in coda al gruppo, vicino all'ammiraglia (una Citoën C4X Elettrica), dove mi hanno spiegato come accenderla e come selezionare il grado di assistenza. Inutile dire che con il motore acceso è cambiato tutto. Ho spianato i muri della Valle Olona, le salite di casa mia, come mai avevo fatto. Una bella sensazione. Perché i watt in più servono dove la strada s'impenna, zona in cui generalmente non brillo (non sono uno scalatore col mio metro e 85 per 75kg). "Il bello di queste biciclette è che permettono a qualsiasi persona, anche non in fortissima, di divertirsi come se avessero un buon allenamento alle spalle - mi ha spiegato nei chilometri finali Luca Maria Lucini, vice capitano della formazione -. Ci si può togliere delle gran soddisfazioni, specie per chi è là con gli anni e non ha tanti watt a disposizione".

Al traguardo siamo arrivati tutti insieme. Io, Luca, Mike, Alex e Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia. Il capitano aveva vinto la volata. Noi eravamo arrivati all'arrivo bagnati fino al midollo, ma con un sorriso da orecchio a orecchio. Che spettacolo giocare a essere un pro.