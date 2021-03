Anche Handanovic (Inter) positivo al covid insieme a D'Ambrosio

Il portiere in quarantena nella propria abitazione

"FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi (mercoledì, ndr) e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione".

E' questo lo scarno comunicato ufficiale della società nerazzurra, diffuso su tutti i propri canali social, sulla positività nelle scorse ore del proprio portiere. Handanovic si aggiunge a D'Ambrosio, che si era sentito poco bene nei giorni scorsi ed è stata confermata la sua positività, in isolamento. Conte dovrà fare a meno di due pedine importanti nelle prossime giornate di campionato, anche se viene in soccorso lo stop per le nazionali.

Il portiere potrebbe dunque recuperare già per la gara con il Bologna del 3 aprile, saltando, nella migliore delle ipotesi, soltanto la partita della 28esima giornata contro il Sassuolo.