La frase di Handanovic che sta facendo infuriare i tifosi del Napoli

"Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh". Questa frase, pronunciata dal portiere dell'Inter Samir Handanovic all'indirizzo dell'arbitro Simone Sozza, sta facendo infuriare i tifosi del Napoli 'reduci' dalla prima sconfitta stagionale della loro squadra, a San Siro, contro l'Inter (1-0).

Gli animi erano già accesi perché Sozza, nato a Milano, fa parte della sezione arbitrale di Seregno. Per regolamento può quindi arbitrare le milanesi (ma non il Monza). E tuttavia la sua designazione non era andata per niente giù agli ultras azzurri. Ora la polemica si infiamma di nuovo: è stato diffuso un video in cui Handanovic, nel tunnel d'ingresso al Meazza prima del match, si lascia andare a una "raccomandazione" al direttore di gara. Una frase sicuramente pronunciata con tono leggero, che però i tifosi partenopei collegano al fatto che, soprattutto nei primi minuti di gara, vari duri interventi dei nerazzurri soprattutto su Kvaratskhelia non siano stati fischiati.

Sozza ha interrotto il gioco 19 volte in tutto il match, estraendo cinque cartellini gialli (tre contro l'Inter e due contro il Napoli). La società partenopea non avrebbe comunque intenzione di commentare la frase di Handanovic.