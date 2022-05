Ibrahimovic operato al ginocchio, quanto starà fuori

Dopo la gioia, i dolori. Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan fresco campione d'Italia, è stato operato mercoledì all'Hôpital Jean Mermoz di Lione.

Il centravanti svedese, presente anche nell'ultimo tricolore vinto dal Diavolo nel 2011, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro eseguito dal dottor Bertrand Sonnery Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club, Stefano Mazzoni.

Stando a quanto riferito dal club di viale Aldo Rossi in una nota, l'operazione è stata effettuata in artroscopia ed "era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale". I tempi di recupero sono molto lunghi. "L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi", hanno concluso dal Milan.

E qui resta il grande dubbio. Ibrahimovc sarà ancora un giocatore rossonero l'anno prossimo - con il club ben consapevole che per i primi mesi di stagione non ci sarà - o lo svedese è pronto a salutare tutti, probabilmente anche il calcio, lasciando da vincente con lo scudetto sul petto? Subito dopo la partita di Reggio Emilia - 0-3 al Sassuolo e tricolore vinto - Ibra aveva riunito tutti i compagni nello spogliatoio e aveva tenuto un discorso da vero leader. Prima di iniziare a parlare, però, si era lasciato andare a un "tranquilli non smetto". Bisognerà vedere se il nuovo intervento non stravolgerà i piani.