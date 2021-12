Ibrahimovic incontra Papa Francesco (e sui social è subito il Papa con Dio)

Incontro speciale per Zlatan Ibrahimovic, che nelle scorse ore è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. L'attaccante rossonero ha regalato al Pontefice una copia del suo libro - "Adrenalina", il cui claim è "Quarant'anni portati da Dio" - e in cambio ha ricevuto una copia de "Lo sport secondo Papa Francesco".

Ibra ha anche consegnato al Papa la sua maglietta numero 11, scherzando con Francesco: "Le piace il Milan? Io con questa faccio un po' di magie in campo". Sorridendo, Bergoglio ha ringraziato per un regalo "così personale", prima delle foto di rito e dei saluti che hanno concluso l'udienza.

Lo stesso attaccante svedese ha celebrato sui social l'incontro postando una foto di lui sorridente accanto al Papa, con la didascalia "Peace and love". Un'immagine che, inevitabilmente, ha scatenato i tifosi rossoneri che vedono in Ibra la loro "guida spirituale". E così nei commenti si specano battute del tipo: "Il Papa incontra Dio", "Pop meets God", "Dio e il Papa, incredibile".