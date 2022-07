Ibrahimovic è ancora un giocatore del Milan: contratto fino a giugno 2023

L'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic è ancora un giocatore del Milan e lo sarà per almeno un altro anno. E' arrivata infatti la firma del contratto che scadrà nel mese di giugno del 2023. I dettagli economici: un milione e mezzo di euro più i bonus legati ai gol realizzati e alle presenze.

L'attaccante svedese ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2023 a 1.5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Ibra era stato operato a Lione il 25 maggio e già allora era chiaro che, in caso di rinnovo, avrebbe comunque saltato i primi mesi della stagione 2022/2023. Da allora era serpeggiato il dubbio che il fuoriclasse svedese decidesse di lasciare il calcio giocato. Poi l'annuncio della sigla del nuovo contratto.