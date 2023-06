Il Milan del dopo-Maldini: saltano alcune trattative, De Ketelaere resta?

Nessuno se lo aspettava, ma appena finito il campionato di Serie A 2022/23 la proprietà del Milan (RedBird di Gerry Cardinale) ha licenziato il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Ricky Massara. Un fulmine a ciel sereno o quasi, perché i bene informati sapevano delle diverse visioni tra il duo che gestiva la squadra (e il mercato) e il nuovo presidente, che ha comprato il club ad agosto 2022 alla seconda giornata di un campionato evidentemente giudicato deludente.

Sale il peso di mister Stefano Pioli (che ha riflettuto un po' e poi ha scelto di rimanere alla guida della panchina rossonera), dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del capo scout Geoffrey Moncada, che avrà un ruolo più di primo piano nelle scelte di mercato, con un gruppo di lavoro ad hoc. Intanto si è saputo che il Milan conterà su 35 milioni più gli introiti delle cessioni per costruire la squadra della prossima stagione.

Una squadra che farà a meno di Ibrahimovic (lo svedese ha dato l'addio al calcio giocato), Rebic (ormai lontano dal progetto tecnico di Pioli), Bakayoko (attualmente in prestito dal Chelsea) e Brahim Diaz (lo spagnolo tornerà al Real Madrid dopo il prestito triennale). Ma anche, pare, degli acquisti di Berardi, Arnautovic e Milinkovic-Savic, le tre principali trattative che erano in corso fino a qualche giorno fa. La campagna acquisti si focalizzerà soprattutto sui "parametri zero", ovvero i calciatori a fine contratto, il primo dei quali è il giapponese Kamada, in uscita da Francoforte. Improbabile la cessione del belga De Ketelaere, nonostante l'infruttuosa prestazione stagionale.

Intanto diversi calciatori, tra cui Leao, hanno voluto omaggiare Maldini ringraziandolo pubblicamente sui social network. Tra i tifosi, nonostante l'amarezza per una stagione che, in fin dei conti, non ha portato trofei ai rossoneri, è forte lo sconcerto per la 'liquidazione' (così rapida) di una vera bandiera rossonera.