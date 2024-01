Inclusive Padel Tour: prima tappa IPT a Milano il 20 e 21 gennaio

L’Inclusive Padel Tour farà tappa sabato 20 al Padel Club Tolcinasco per le fasi eliminatorie e al Padel Trend Expo Milano alla fiera MICO in zona City Life per le fasi finali domenica 21 gennaio.

Durante il torneo si sfideranno 30 coppie, con l'ormai consolidato format inclusivo, che vede un atleta con una protesi o in carrozzina affiancato da uno normodotato.

Per questa tappa saranno presenti giocatori provenienti da Italia, Francia, Spagna, Inghilterra ed Emirati Arabi Uniti, a riprova della caratura sempre più internazionale del Tour.

Sabato 20 il torneo inizierà alle 12 presso il Padel Club Tolcinasco, che ormai è una tappa fissa nell’elenco dell’Inclusive Padel Tour, qui gli atleti giocheranno le fasi eliminatorie del torneo.

Domenica 21 dalle 9 alle 12 presso la fiera MICO in zona City Life, nella splendida cornice del Padel Trend Expo prenderanno vita le fasi finali del torneo.

Lo svolgimento della manifestazione è reso possibile dall’aiuto congiunto di US Acli, Sara for Paralympics, Citi, Kuikma e il patrocinio della Federazione Internazionale di Padel. “Ancora una volta abbiamo la possibilità di mostrare che il padel è lo sport del futuro, perché pienamente inclusivo. Grazie all’Inclusive Padel Tour sempre più persone hanno avuto e hanno la possibilità di potersi cimentare in questo sport ed è davvero bello poterlo fare in una cornice splendida e piena di appassionati come Milano” queste le parole di Alessandro Ossola, presidente di Bionic People.

“Siamo orgogliosi di supportare a fianco di Bionic People questa prima tappa dell’IPT, una competizione che celebra l’inclusività e il valore dello sport. Sara assicurazioni promuove la responsabilità sociale come valore essenziale; nel corso dell’anno continueremo a sostenere iniziative che contribuiscono ad abbattere le barriere e costruire una società più inclusiva, oltre le differenze” afferma Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni.

“Siamo molto felici di affiancare l’Inclusive Padel Tour che farà tappa a Milano. Sappiamo quanto l'attività sportiva favorisca il contrasto e il superamento delle barriere socio-culturali del Paese. Noi come Us Acli siamo da sempre impegnati a promuovere valori sociali attraverso lo Sport. Uno sport che sia di tutti e per tutti, proprio come il padel inclusivo che, grazie alle sue regole, garantisce di giocare assieme a prescindere dalle proprie condizioni psico-fisiche. La promozione di attività come queste rientra in pieno in quella che è stata la grande novità del 2023, l’ingresso in Costituzione della pratica sportiva”, lo dichiara il Presidente Nazionale Us Acli, Damiano Lembo.

L’invito è quello di venire a supportare gli atleti dell’Inclusive Padel Tour in questa due giorni di torneo.