Incitamento o minacce? La procura federale indaga sul faccia a faccia Milan-ultras

La procura federale della Federazione calcistica italiana (Fgci) indaga sul confronto tra la squadra del Milan (compreso mister Pioli) e un gruppo di ultras al termine della gara Spezia-Milan di sabato 13 maggio, conclusasi con la vittoria dello Spezia per 2 a 0. L'ipotesi d'indagine è la violazione dell'articolo 25 del Codice di giustizia sportiva che, al comma 9, stabilisce che "ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana".

A fine partita, i calciatori rossoneri e il loro allenatore si sono recati sotto la curva, dove hanno avuto un confronto con gli ultras per un paio di minuti, dopodiché i tifosi hanno salutato la squadra, che faceva ritorno negli spogliatoi, con cori d'incitamento ("vogliamo 11 leoni" e "forza lotta"). E di incitamento hanno parlato Pioli e i calciatori commentando il dialogo con gli ultras. Tuttavia i federali vogliono approfondire la cosa, per capire se invece non vi siano state intimidazioni da parte dei tifosi. Che sarebbero vietate dal codice.

Il momento difficile del Milan

E per il Milan è decisamente un momento difficile. Martedì 16 maggio, alle 9 di sera, è in programma la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter al Meazza. Con pubblico ostile (in casa giocherà l'Inter), i rossoneri devono rimediare alla sconfitta per 2 a 0 all'andata, che ha compromesso le speranze di qualificazione alla finale di Istanbul contro Real Madrid o Manchester City. In campionato, a tre giornate dal termine, il Milan è quinto con 61 punti e in questo momento sarebbe qualificato alla fase a gironi di Europa League. Sopra il Milan la Lazio, con quattro punti in più. Ridotte quindi al lumicino le possibilità concrete di qualificarsi per la Champions League, sempre che alla Juventus non vengano nuovamente tolti alcuni punti per il processo sulle plusvalenze.