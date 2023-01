La procura indaga sulla vendita del Milan da Elliott a Gerry Cardinale

L'esposto della società lussemburghese Blue Skye, ex socio di minoranza del Milan, ha fatto partire un'indagine per una presunta appropriazione indebita, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura di Milano, per ora senza indagati. Da quello che si è saputo, i finanzieri avrebbero acquisito documenti in alcuni uffici, ma non nella sede legale della società rossonera.

La Blue Skye è la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. A settembre 2022 aveva promosso un ricorso d'urgenza per bloccare la vendita del club, ma poi aveva rinunciato poiché la compravendita (di cui lamentava di non essere mai stata posta a conoscenza) era già stata perfezionata.

Le notizie sulla cessione del club rossonero dal fondo Elliott a RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale risalgono a maggio 2022, con il perfezionamento poco dopo. Cerchione, di Blue Skye, intervistato da Dossier, aveva già lamentato a giugno che Elliott non li aveva avvertiti dell'intenzione di cedere il Milan.