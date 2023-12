Infortunio Lautaro, come sta il capitano dell'Inter e quando torna

L'Inter perde il suo "Toro". Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere dei nerazzurri, dovrà restare fermo per qualche giorno dopo essere uscito zoppicando durante Inter-Bologna di coppa Italia, gara persa per 2-1 da Lauti e compagni, che hanno così detto addio alla competizione tricolore.

Il timore che l'infortunio del numero 10 della squadra di Inzaghi fosse serio si è trasformato in realtà venerdì, quando la società di viale della Liberazione ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Lautaro con un comunicato ufficiale. "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge.

La certezza è che Lauti non ci sarà sabato sera contro il Lecce al Meazza, ma la sua presenza è più che in dubbio anche per la gara contro il Genoa del 29 dicembre, ultimo impegno dell'anno. Molto più probabile, dopo un lavoro di recupero personalizzato, che il "Toro" torni in campo nel 2024, con l'Inter che aprirà l'anno il 6 gennaio in casa col Verona.

"Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinché potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti", ha scritto il capitano interista nel pomeriggio sul proprio profilo Instagram. "Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni. Per qualche giorno - ha concluso - riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile".