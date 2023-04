Insulti a Lukaku, spintoni ed espulsioni: finale tesissimo tra Juve-Inter

Juventus e Inter hanno pareggiato 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Il primo tempo della doppia sfida, poco spettacolare, ha visto Handanovic e Perin impegnati seriamente solo in un'occasione, rispettivamente su tiri di Di Maria e Brozovic. Nella ripresa, i nerazzurri hanno sfiorato il gol con Mkhitaryan ma nel finale, al 38', Cuadrado ha portato in vantaggio la squadra di casa. In pieno recupero, un mani di Bremer ha consentito a Lukaku di pareggiare su rigore. Finale tesissimo, con il belga espulso per doppia ammonizione (esultanza non regolamentare e provocatoria) e Cuadrado e Handanovic per reciproche scorrettezze.

Come nella "tradizione" del derby d'Italia, nel tunnel degli spogliatoi sono partite parole grosse, insulti, spintoni. Lukaku ha subìto buu razzisti dopo un brutto fallo su Gatti. "Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere l'ammonizione a Lukaku per un'esultanza fraintesa come era capitato con Lookman": è questo l'augurio del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo l'espulsione al belga.

"Il parapiglia finale non è stato bello da vedere - aggiunge l'allenatore - e al momento l'unica cosa cui penso è che purtroppo ho perso Handanovic e Lukaku per il ritorno". La sua squadra ha saputo reagire alle difficoltà: "Il nostro era un momento difficile, siamo stati bravi al di là del pareggio e non ci siamo disuniti dopo lo svantaggio - l'analisi dell'1-1 allo Stadium - anche perché giocavamo in uno stadio difficile contro una Juve in salute: il gol era evitabile, ma ci prendiamo il pareggio e abbiamo dato un ottimo segnale".

"C'è dispiacere e rammarico, è stata una partita in crescendo: al ritorno ci penseremo più avanti", dice invece il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "Non so cosa sia successo nel finale, ma è pur sempre il derby d'Italia - il commento sulla bagarre finale - e tutto sommato il pareggio è un risultato giusto: spiace per il rigore, ma abbiamo sbagliato in partenza a permettere il passaggio di Bastoni a Dumfries".