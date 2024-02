Insultano Leao sui social, il Milan: "Nel calcio non c'è spazio per il razzismo"

Basta razzismo. Il Milan non ci sta più e si schiera pubblicamente contro gli insulti ai propri giocatori e in questo caso a Rafa Leao, attaccante rossonero. Il portoghese, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui rende un messaggio spiacevole ricevuto da un utente.

“Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare con te in campo divento razzista mi stai altamente sui c******i vattene il prima possibile tu e chi ti segue”, ha scritto un ragazzo ripostando l’ultima, gioiosa, fotografia che Leao ha pubblicato sul social. Quella dopo la vittoria del Milan contro il Rennes.

L’attaccante ha risposto agli insulti: “Purtroppo nel mondo continua a esserci questo tipo di persone con la mente piccola”, scrive Rafa in portoghese. Su X la pagina ufficiale di Ac Milan ha detto la sua, esprimendo solidarietà al calciatore: “Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo”. Il messaggio si conclude con l’hashtag #WeRespAct, manifesto del club milanese per l’equità sociale, l’uguaglianza e l’inclusività.