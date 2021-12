Champions, l'Inter pesca l'Ajax agli ottavi

Inter-Ajax. Negli ottavi di finale di Champions League i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno i lancieri che hanno dominato il gruppo C, chiudendolo a punteggio pieno davanti a Sporting, Borussia e Besiktas. L'Inter giocherà l'andata in casa, al Meazza, mentre il ritorno si disputerà all'Amsterdam Arena in Olanda.

Le date non sono ancora state ufficializzate ma le gare d'andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l'8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21:00. La regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi le partite in parità dopo 180 minuti andranno ai supplementari, indipendentemente dal numero dei gol segnati dalle squadre in trasferta nelle rispettive partite. Se il risultato permane in parità dopo i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Per quanto la sfida agli olandesi sia difficile, l'urna di Nyon è stata abbastanza benevola con Lautaro Martinez e compagni che hanno evitato altre prime da paura, come City, Bayern, Psg, Liverpool.

Inter e Ajax, ricostruisce il sito ufficiale del club, si sono affrontate cinque volte, tutte in Champions League. Il primo confronto risale alla finale di Coppa Campioni 1972, con il successo per 2-0 per gli olandesi con doppietta di Cruijff. Nella stagione 2002/2003 Inter e Ajax si affrontano nel girone di Champions League. Vittoria dell'Inter per 1-0 a San Siro grazie a Crespo e sempre dei nerazzurri per 2-1 ad Amsterdam, con due bellissime reti ancora di Crespo.

Nel 2006 Inter e Ajax si sono affrontate proprio agli ottavi di Champions League, con l'andata però ad Amsterdam e il ritorno a San Siro. In Olanda 2-2, al ritorno il successo nerazzurro per 1-0 grazie a una bellissima rete di Dejan Stankovic.

GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting-Juventus

Chelsea-Lille

Paris Saint-Germain-Manchester United