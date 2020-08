Inter, Borja Valero dice addio alla squadra

Borja Valero dice addio all'Inter: il centrocampista - in scadenza di contratto - annuncia dai propri social la fine dell'avventura nerazzurra.

"E' stato un onore indossare questi colori, grazie di tutto Inter", dice dal proprio profilo Instagram. Borja Valero, 35 anni, era arrivato all'Inter nel 2017. Ora non è escluso che possa tornare alla Fiorentina, dove aveva giocato per cinque stagioni consecutive.

Nei giorni scorsi era arrivata la conferma di Antonio Conte come allenatore dell'Inter. Dopo un lungo confronto la società ha diffuso un comunicato nel quale annuncia che sono state "poste le basi per proseguire insieme nel progetto". Le posizioni, negli ultimi tempi, si erano ammorbidite rispetto agli scontri frontali dei mesi scorsi. Conte aveva detto più volte di non essere tutelato dalla società. Ma si è arrivati a una quadra.