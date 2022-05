L'Inter è campione d'Italia se...

Un solo risultato: la vittoria. A 90 minuti dal termine del campionato, Milan e Inter si giocano lo scudetto. La corsa al Tricolore al momento vede i rossoneri ampiamente favoriti, con la classifica che dice Diavolo 83 punti, Biscione 81. Nell'ultimo atto della stagione, domenica alle 18, Ibra e soci se la vedranno col Sassuolo al Mapei stadium, mentre Handanovic e compagni ricevono a domicilio al Meazza la Sampdoria.

Il Milan è campione d'Italia se...

Per sperare di diventare campione d'Italia, e confermare la vittoria dello scorso anno, l'Inter ha una sola possibilità: vincere e sperare che il Milan contemporaneamente perda a Reggio Emilia. In quel caso, infatti, i nerazzurri balzerebbero a 84, con i rossoneri fermi a 83.

Tutte le altre combinazioni, invece, sorridono al Milan. Con un blitz esterno al Mapei, il Diavolo sarebbe irragiungibile per i cugini, a prescindere dal risultato della gara di San Siro. Portando via un punto dal campo del Sassuolo il Milan arriverebbe a 84, con l'Inter che con una vittoria centrerebbe la stessa quota. In quel caso a premiare la banda di Pioli sarebbero gli scontri diretti in campionato, che sorridono ai rossoneri. In ogni caso in Duomo e sui Navigli sarà festa. Bisognerà capire di che colore.