Quest'anno ci saranno 4 derby Inter-Milan?

Non più due, ma quattro. Un vero e proprio bis alla Scala del calcio. Questa stagione sportiva, la 2021/22, rischia di regalare alla città di Milano quattro derby in un solo anno. Il, nuovo, doppio incrocio potrebbe infatti verificarsi in semifinale di coppa Italia.

L'Inter, battendo martedì sera la Roma per 2-0 al Meazza, si è già guadagnata l'accesso alla fase successiva della competizione tricolore e attende ora la sua sfidante che uscirà dal match Milan-Lazio, in programma mercoledì sera. Se a vincere dovessero essere gli uomini di Pioli, ecco servito il derby bis, che per giunta sarà doppio. La semifinale è infatti l'unico turno della coppa Italia che si disputa su gare di andata e ritorno, che sono in calendario per il 2 marzo e il 20 aprile.

Nei due derby di campionato, entrambi già disputati, a sorridere è stato il Milan. All'andata fu 1-1, mentre sabato scorso i rossoneri hanno ribaltato il vantaggio interista firmato da Perisic con una doppietta di Olivier Giroud che ha regalato i tre punti al Diavolo. In coppa Italia sarà ancora tempo di derby?