Cosa sta succedendo tra l'Inter e lo sponsor DigitalBits

Via il nome. Continua lo scontro l'Inter e DigitalBits, il main sponsor dei nerazzurri che dopo una stagione - la scorsa - come sponsor di manica, dallo scorso primo luglio è diventato nuovo sponsor di maglia grazie a un accordo da 85 milioni di euro fino alla stagione 2024/25.

E il motivo del contendere sono proprio i soldi. Sembra, infatti, che la società di criptovalute - che in Italia appare anche sulle divise della Roma - non abbia pagato la prima tranche dell'accordo al club di viale della Liberazione. Così, la società - che già aveva tolto il logo dai tabelloni pubblicitari sia al Suning training centre di Appiano Gentile che durante le ultime amichevoli della squadra di Simone Inzaghi - ha deciso di far sparire il marchio di DigitalBits dalle maglie di Inter Women, la squadra femminile, a partire dall'amichevole di venerdì contro il Parma. E non è escluso che la stessa decisione venga presa anche per la Primavera.

Stando a quanto appreso, non ci sono per ora discussioni legate a quelle di Lukaku e compagni, ma a questo punto nulla è più scontato. E infatti - e non può essere un caso - al momento la società nerazzurra non ha ancora presentato la maglia di trasferta per la nuova stagione, ormai alle porte.