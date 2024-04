Parte la festa dell'Inter: la parata da San Siro al Duomo. La diretta

Inizia la festa dell'Inter. Il match con il Torino è ufficialmente terminato, con un'altra vittoria dei nerazzurri. Sul campo, subito dopo l'incontro, è apparso uno striscione con la scritta "Campioni d'Italia" adornato dalle due stelle. Molti calciatori hanno portato in campo la propria famiglia. La squadra ha fatto un giro del campo tra gli applausi dei tifosi.

Già prima del match al Meazza c'era profumo di celebrazioni. All'arrivo del pullman, adornato con le due stelle, la tifoseria ha accolto i giocatori con cori, fumogeni e fuochi d'artificio.

Sugli spalti i tifosi della Curva Nord hanno allestito una coreografia con un tricolore contornato dai colori del club con la scritta "Dale campeon", "Forza campioni" in spagnolo. La scenografia è stata, infatti, esposta all'ingresso in campo dell'argentino Lautaro Martinez. Nel secondo anello blu, invece, è stato esposto un tricolore con il numero 14, lo scudetto che la Figc ha assegnato ai nerazzurri per la stagione 2005/06 dopo lo scandalo di Calciopoli. A bordo campo sono stati esplosi coriandoli con i colori della bandiera italiana tra i cori "I campioni d'Italia siamo noi".

I giocatori del Torino hanno omaggiato la padrona di casa con una passerella. Si sono schierati sui lati del campo accogliendo i colleghi con un lungo applauso. Bellanova, ex Inter, ha abbracciato gli interisti uno per uno. Lo stadio ha iniziato a intonare il coro "Salta con noi, Simone Inzaghi", e il tecnico dell'Inter, dopo qualche titubanza, si è dilettato a saltare insieme a tutto il Meazza.

Giornata particolare per il calcio: il match Inter-Torino è stato arbitrato da tre donne, si tratta della prima volta in Serie A.

I mezzi deviati

In occasione del corteo Atm fa sapere che alcune linee di superficie cambieranno servizio prima, durante e dopo la partita. Qui maggiori informazioni. Le stazioni della metro M5, Segesta e Ippodromo, sono state chiuse per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.

"Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, nel tardo pomeriggio cambiamo il servizio di alcune nostre linee per permettere il passaggio dei tifosi in corteo", scrive Atm in una nota. La stazione della metro Duomo chiude a partire dalle 18. I treni M1 e M3 saltano la fermata.

Linee di superficie deviate

• Bus 48. Non fa servizio tra via Bartolini/Monte Ceneri e Lotto

• Bus 49. Non fa servizio tra piazzale Selinunte e Lotto

• Bus 64. Nelle due direzioni devia tra via Novara/S. Giusto e via Novara/S. Elena

• Bus 68. Non fa servizio tra QT8 M1 e piazzale Accursio

• Bus 69. Non fa servizio tra piazzale Accursio e piazza Firenze.

• Bus 78. Non fa servizio tra via San Giusto e via Govone.

• Bus 98. Non fa servizio tra Segesta e Lotto

• Filobus 90/91. Non fanno servizio tra piazzale Brescia e viale Monte Ceneri

Percorso del corteo dell'Inter: piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, viale Melzi D'Eril, viale Giorgio Byron, viale Elvezia, piazzale Biancamano, viale Francesco Crispi, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova, via Melchiorre Gioia, viale della Liberazione, viale Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Giuseppe Mengoni, piazza Duomo.