Inter campione d'Italia: i tifosi invadono Milano, festeggiamenti sotto la pioggia

La pioggia e il freddo non hanno fermato i festeggiamenti per la vittoria dell'Inter che ha schiacciato il Milan al Meazza aggiudicandosi il 20esimo scudetto nella storia del club. Migliaia di tifosi hanno invaso San Siro, le circonvallazioni della città per poi riversarsi in piazza del Duomo al ritmo di cori inarrestabili, bandiere e striscioni alla mano con la doppia stella. Il corteo della Curva Nord si è mosso da largo Cairoli verso il centro tra fuochi d'artificio e fumogeni.

E mentre per le strade di Milano sono proseguiti incessanti i festeggiamenti, senza essere scalfiti dalla pioggia battente, l'Inter è rientrata in hotel in pullman al ritmo di "I campioni dell'Italia siamo noi". I giocatori hanno festeggiato con le famiglie nell'albergo poco distante da San Siro. La parata per la vittoria del 20esimo scudetto è stata comunque rimandata: il corteo ad autobus scoperti che si sarebbe dovuto tenere tra martedì e mercoledì sarà posticipato probabilmente al fine settimana a causa del maltempo.

Le Daspo

Massima allerta sicurezza durante il match. Con l'ipotesi di vittoria dei nerazzurri, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha predisposto servizi di ordine pubblico sin dal primo pomeriggio. Diversi i tentativi di scavalcamento da parte degli interisti all'altezza di via Piccolomini che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Prima Daspo da un anno emessa ai danni di un 20enne che aveva cercato di scavalcare la recinsione alta quasi quattro metri. Due anni, invece, per un 44enne che ha tentato di introdursi nello stadio senza biglietto e spintonando gli stewards.