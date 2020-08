Inter-Getafe 2-0. Nerazzurri ai quarti di Europa League

L'Inter batte il Getafe in Germania mercoledì 5 agosto ed è nei quarti di Europa League. La prima rete nerazzurra arriva al 33', autore Lukaku: lancio di Bastoni per il belga che difende il pallone da Etxeita e, con un preciso diagonale, batte Soria.

Il raddoppio di Eriksen arriva dopo 50 minuti. Cross di D'Ambrosio respinto male da Djene, il danese é il primo ad arrivare e batte ancora il portiere degli spagnoli con il tap in vincente. 2-0 fino al termine. Per gli iberici, Molina sbaglia un rigore.

I quarti di finale saranno ancora in Germania: adesso i nerazzurri attendono di conoscere la prossima avversaria, che molto probabilmente sarà il Bayer Leverkusen. I tedeschi scenderanno in campo domani contro il Glasgow Rangers ma partiranno da un notevole vantaggio, visto che nella gara d'andata, giocata il 12 marzo in Scozia, hanno avuto la meglio per 3-1.