Inter-Juve femminile finisce tra le polemiche: gol di mano (convalidato) per le bianconere

Stadio diverso, competizione diversa, ma caos identico. Inter-Juve femminile, valida per la Poule scudetto, finisce tra le polemiche proprio come una settimana fa era finita tra le polemiche la sfida di serie A maschile.

E anche in questo caso a far discutere è un fallo di mano. Se nello 0-1 dei bianconeri al Meazza a far infuriare i nerazzurri erano stati i presunti falli di mano di Rabiot e Vlahovic sul gol di Kostic, al Breda di Sesto nel mirino è finito lo 0-1 di Linda Sembrant. Al minuto 15 Caruso batte un angolo, Thogersen respinge di testa sulla linea, ma la palla carambola prima sulla traversa e poi sulla Sembrant che mette dentro. Il tocco, però, e le immagini sembrano chiarissime è con il braccio sinistro, abbastanza largo. Il direttore di gara non si accorge nulla, il Var non c'è e quindi la rete viene convalidata.

Alla fine la gara termina 1-3 per la Juventus, con i conti chiusi da Bonansea nel finale con un gol contestato dalle padrone di casa per un sospetto fuorigioco.