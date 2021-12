Champions, l'Inter pesca il Liverpool (dopo il sorteggio sbagliato)

Inter-Ajax. Anzi no. Inter-Liverpool. Agli ottavi di Champions i nerazzurri affronteranno i Reds con andata al Meazza e ritorno ad Anfield Road.

L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio dopo che il sorteggio è stato annullato per quello che la Uefa, in un tweet, ha definito un "problema tecnico". In sostanza nell'urna del Villareal era rimasta la pallina dello United, che però era nello stesso girone eliminatorio e quindi era fuori dalle possibili sfidanti. Al contrario nell'urna dell'Atletico Madrid era rimasto il Liverpool - stesso girone -, ma non lo United. Da qui il ricorso all'Uefa della squadra spagnola, l'ammissione di colpevolezza e la decisione di rifare gli accoppiamenti.

I nerazzurri di Simone Inzaghi avevano pescato l'Ajax che hanno dominato il gruppo C, chiudendolo a punteggio pieno davanti a Sporting, Borussia e Besiktas. In ogni caso l'Inter - che ha terminato il girone seconda - giocherà l'andata in casa, al Meazza, mentre il ritorno si disputerà fuori casa.

"A causa di un problema tecnico col software di un provider esterno - che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no, si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League", si legge in una nota del massimo organo calcistico europeo. "Come tanti di voi avranno notato , molti errori ono stati commessi durante il sorteggio. Le squadre inserite nelle urne non erano corrette. A partire da questo momento ogni indicazione fornita dal software sarà controllato da una persona", hanno detto dall'Uefa al rientro nei sorteggi.

Le date degli ottavi non sono ancora state ufficializzate ma le gare d'andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l'8/9/15/16 marzo e si disputeranno tutte alle 21:00. La regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi le partite in parità dopo 180 minuti andranno ai supplementari, indipendentemente dal numero dei gol segnati dalle squadre in trasferta nelle rispettive partite. Se il risultato permane in parità dopo i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.