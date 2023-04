"Con lo stadio nuovo per Milan-Inter venderei biglietti a 5mila euro"

Nuovo stadio uguale più soldi. Ne è convinto Paolo Scaroni, presidente del Milan, che da tempo - insieme ai cugini nerazzurri - spinge per avere una nuova casa, che sia un altro Meazza o un impianto fuori città. INtervenendo al workshop su calcio e sostenibilità organizzato in università Bocconi, giovedì, il numero uno dei rossoneri ha spiegato da dove nasce la necessità di un nuovo stadio, guardando ai conti del club.

"Voglio rassicurare: non vogliamo aumentare i prezzi popolari - ha esordito -, ma vogliamo avere la possibilità di ospitare aziende che possono spendere anche cifre astronomiche". Quali cifre? Restando alla strettissima attualità, con il doppio derby con in palio la finale di Champions League: "Vivremo tra poco la semifinale di Champions, potrei vendere dei biglietti dedicati alle aziende a 5mila euro, perché sarà la partita dell'anno - ha assicurato Scaroni -. In Inghilterra lo fanno da 20 anni, noi in Italia non abbiamo le strutture che ce lo consentono".

E a proposito di strutture, l'incontro nell'ateneo è stata anche l'occasione per fare il punto sulla questione stadio, con l'Inter che sembra ancora convinta di ricostruire il Meazza mentre il Milan pare più orientato a percorrere strade alternative. “Sta diventando una saga decennale. Inter e Milan - ha concluso - vogliono un nuovo stadio perché solo con un impianto efficiente si possono aumentare i ricavi".