Inter, la Nord e la "settimana della supremazia interista": poster in tutta Milano per il derby

È già derby. Nelle scorse ore Milano si è risvegliata tappezzata di manifesti firmati curva Nord, che ha voluto lanciare un richiamo alla "settimana della supremazia interista". Domenica prossima, infatti, al Meazza si affronteranno Inter e Milan in un derby che metterà di fronte prima e seconda in classifica, con i nerazzurri che grazie alla vittoria sulla Lazio hanno superato i cugini, caduti 2-0 contro lo Spezia.

In vista di una stracittadina dal sapore decisamente speciale, i supporters più caldi hanno deciso di lanciare un appello a tutti i compagni di tifo. "Che il derby abbia inizio - si legge sui poster che decretano 'Milano zona nerazzurra' -. Invitiamo tutti i tifosi della nostra Beneamata a esporre i nostri colori. Coloriamo la nostra città con bandiere sui balconi, cappellini, sciarpe, spille e altro materiale che raffiguri i nostri colori e il nostro stemma".

Foto - Alcuni dei manifesti in città

"È tempo di colorare la nostra città - proseguono gli ultras sui social -. La nostra coreografia non potranno essere gli spalti, sarà quindi Milano intera. E, per far sì che questa missione possa compiersi appieno, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti coloro che portano l'Inter nel Cuore. La missione è semplice ma al tempo stesso impegnativa per tutti: bandiere sui balconi come nobile vessillo, vestiamoci poi di Inter, di nero e di blu, rendiamo onore alla supremazia del Biscione ed incendiamo Milano col più supremo colore del fuoco, che è appunto il blu, nell'attesa della partita delle partite".

"Noi siamo l'Inter, noi siamo la milanesità - concludono dalla Nord -. All'attacco interisti, avanti curva Nord". Al fischio d'inizio manca una settimana, ma il derby di Milano è già iniziato.

Foto - Il manifesto della Nord