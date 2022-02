L'anno dei 4 derby: ci saranno altri due Inter-Milan

Ancora stracittadina. E per di più doppia. La stagione sportiva 2021/22 regalerà a Milano quattro derby in un solo anno. Dopo i due "classici" Inter-Milan di campionato, già andati in archivio, rossoneri e nerazzurri si ritroveranno infatti contro anche in semifinale di coppa Italia.

I ragazzi di Inzaghi hanno passato i quarti battendo la Roma al Meazza - per 2-0 -, mentre la banda di Pioli ha regolato mercoledì sera l'altra romana, la Lazio, con un secco 4-0 a domicilio. Quindi ecco il nuovo incrocio in semifinale, l'unico turno della competizione tricolore che si disputa su andata e ritorno. Gli appuntamenti sono in calendario per il 2 marzo e il 20 aprile, quando le due squadre si sfideranno, di nuovo, per decidere il padrone di Milano.

Gli incroci in campionato quest'anno hanno sorriso al Milan. All'andata fu 1-1, in rimonta, mentre sabato scorso i rossoneri hanno ribaltato il vantaggio interista firmato da Perisic con una doppietta di Olivier Giroud che ha regalato i tre punti al Diavolo. L'Inter, dalla sua, può consolarsi con un precedente fresco di coppa Italia: lo scorso anno fu Eriksen con una punizione all'ultimo secondo a spedire i nerazzurri in semifinale dopo il derby. Questa volta in palio ci sarà l'ultimo atto della coppa.