I sorteggi Champions 'premiano' il Milan e 'puniscono' l'Inter

Per le squadre milanesi il sorteggio per la fase a gironi della Champions League ha tinte chiaro scure. La sorte potrebbe aver premiato il Milan e sfavorito l'Inter, capitato in un girone di 'fuoco'.

Il sorteggio dell'Uefa che si tenuto a Istanbul, città in cui si giocherà la finale di questa edizione, ha stabilito che saranno Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria le avversarie del Milan nel Gruppo E. Per l'Inter, nel gruppo C, ci sono invece Bayern Monaco, Barcellona e i cechi del Viktoria Plzen.