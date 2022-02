Inter-Milan a San Siro questo sabato 5 febbraio, 24esima giornata di serie A.

Due tra le squadre più in forma del campionato si sfidano per il derby di Milano. La vittoria per i rossoneri potrebbe rappresentare un'occasione per scalare la classifica, mentre per i neroazzurri una chance per porre maggiore distacco tra sé e gli eterni rivali.