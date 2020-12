Video gol e highlights Inter-Napoli 1-0: a segno il solito Lukaku, i Nerazzurri tallonano il Milan

L'Inter conquista tre punti fondamentali contro il Napoli grazie al solito Romelu Lukaku, su rigore al 73esimo. La gara contro i Partenopei, valida per la 12esima giornata di Serie A, si è dunque risolta dagli 11 metri dopo un fallo di Ospina su Darmian. L'Inter sale a quota 27 punti in classifica, è seconda dietro al Milan (28).

Le mani di Samir Handanovic, il piedone sinistro di Romelu. Sono le firme, i sigilli, le impronte profonde sulla quinta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter. 1-0 al Napoli a San Siro, una partita dura, a tratti lenta e poi schizofrenica, con tanti ammoniti nel finale, le parate straordinarie del nostro numero 1, il rigore realizzato dal nostro numero 9 e la sofferenza finale con il Napoli - in 10 - mai domo fino al fischio finale.

Tabellino Inter Napoli 1-0

Napoli: (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84′ Ghoulam); Bakayoko (74′ Fabian), Demme (84′ Elmas); Lozano, Zielinski (74′ Politano), Insigne; Mertens (15′ Petagna). All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (66′ Sensi), Gagliardini, Young (86′ D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro (77′ Hakimi). All. Conte

Reti: 73′ rig. Lukaku (I)

Ammoniti: Brozovic (I), Bakayoko (N), Ospina (N), Lozano (N), Lukaku (I), Skriniar (I), D’Ambrosio (I), Handanovic (I)

Espulsi: Insigne (N)