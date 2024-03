Inter-Napoli vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

Niente tifosi campani. Il prefetto di Milano, Claudia Sgaraglia, ha deciso di vietare ai tifosi partenopei residenti in Campania l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti per Inter-Napoli del prossimo 17 marzo.

La decisione - si legge in una nota della Prefettura - è arrivata "in adesione alla determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del 7 marzo 2024" e dopo aver "sentito il Questore". A motivare lo stop "preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica".

Niente biglietti, quindi, per i residenti in Campania anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli calcio, "con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card" dell'Inter. I tifosi napoletani residente fuori regione potranno invece acquistare i ticket per il settore ospiti solo se hanno la fidelity card sottoscritta prima del 16 marzo.

Il 26 dicembre del 2018, proprio prima di un Inter-Napoli, perse la vita Daniele Belardinelli, ultras del Varese che era arrivato nel capoluogo per assistere alla partita insieme ai tifosi nerazzurri, storici gemellati dei varesini. Dedè, come era chiamato dai compagni di tifo, era stato investito da un'auto guidata da un tifoso napoletano - poi arrestato e condannato - durante i feroci scontri che si erano registrati un'oretta prima del match in via fratelli Zoia. Da quel momento più volte la vendita dei biglietti ai tifosi napoletani è stata vietata.