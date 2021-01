Inter, cambiano nome e logo. Addio Fc Internazionale: "Si chiamerà Inter Milano"

Addio a quelle quattro lettere che sembrano abbracciarsi. Addio a quel nome che, inevitabilmente, ha fatto la storia del club. Rivoluzione in arrivo in casa Inter, che da marzo si prepara a cambiare nome e logo, dicendo addio per sempre al simbolo disegnato nell'ormai lontanissimo 1908 da Giorgio Muggiani, che in "questa notte splendida" scelse "il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle" per quella squadra che "si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo".

A sganciare la bomba, lunedì mattina, a poche ore dal successo per 2-0 sulla Juventus, è stato Filippo Conticello sulla Gazzetta. La scelta di cambiare denominazione e simbolo sarebbe stata presa dal gruppo Suning per dare un tocco più internazionale al club. E le difficoltà economiche della famiglia Zhang - tra debiti e fondi bloccati in Cina - non dovrebbero comunque fermare la rivoluzione.

Così, il F.C. Internazionale di Milano diventerà semplicemente "Inter Milano", nome con cui i nerazzurri sono già conosciuti anche nel resto del mondo. Nel logo spariranno quindi la "F" e la "C" e resteranno soltanto la "I" e la "M", con un tocco molto più minimal, sulla scia di quanto fatto - ad esempio - dalla Juve un paio di anni fa, che scelse la "J" come proprio nuovo simbolo. L'idea è rendere il marchio quanto più semplice e riconoscibile possibile, soprattutto all'estero per aprirsi ai mercati stranieri.

"Un logo più stiloso ma fedele alla linea classica: I M, Inter Milano, punta a sfruttare le potenzialità del marchio anche in questi tempi di scarsa liquidità", si legge sulla Rosea.

Il nuovo marchio Inter sarebbe già stato provato anche addosso ai calciatori e nella tabella di marcia ci sarebbe già la data segnata in rosso sul calendario per svelare a tutti la novità: il 9 marzo 2021, il giorno in cui il Football Club Internazionale di Milano festeggerà 113 anni di storia. E forse, con buona pace dei tifosi, sarà anche l'ultimo compleanno.