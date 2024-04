Parata dell'Inter oggi: percorso, strade chiuse e mezzi deviati

È il giorno della parata dell'Inter. A Milano sono attese almeno 50mila persone pronte a festeggiare la vittoria dello scudetto della squadra di Inzaghi. L'inizio è previsto dopo il match dei nerazzurri contro il Torino a San Siro, per cui il Prefetto di Milano ha vietato la vendita di alcolici in diverse zone della città.

La partenza è prevista intorno alle 16 dal Meazza. Poi si proseguira: via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza del Duomo. L'arrivo in Duomo è previsto intorno alle 21.

I mezzi Atm

In occasione del corteo Atm fa sapere che alcune linee di superficie cambieranno servizio prima, durante e dopo la partita.

Il tram 16 verso San Siro, da due ore prima fino all'inizio del match, salta la fermata di piazza Axum (Stadio Meazza); durante la partita fa capolinea in via Dessié e a alla fine dell'incontro e per un'ora, in direzione Monte Velino, Salta via Dessié.

A partire da due ore prima fino al termine della partita, il bus 49 devia nelle due direzioni e salta le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passa da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, il bus 49 verso Lotto devia e salta le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e salta le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

A fine partita, per un’ora circa, i bus 64 e 80 verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena. A fine partita, per un’ora circa, il bus 78 verso Bisceglie devia e salta le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, devia e salta le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

"Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, nel tardo pomeriggio cambiamo il servizio di alcune nostre linee per permettere il passaggio dei tifosi in corteo", scrive Atm in una nota. La stazione della metro Duomo chiude a partire dalle 18. I treni M1 e M3 saltano la fermata.