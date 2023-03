L'Inter come un goffo pizzaiolo in Vespa: lo sfottò del Porto

L'Inter raffigurata come un baffuto pizzaiolo in Vespa, mentre sta per cadere. È la provocazione del Porto, che ha messo questa immagine come copertina del proprio profilo Twitter ufficiale. Martedì 14 marzo, infatti, i portoghesi affrontano i nerazzurri nel ritorno degli ottavi di Champions.

Sarà lo Estadio do Dragao ad ospitare la sfida tra i lusitani di Sergio Conceiçao e gli uomini di Simone Inzaghi. Ad arbitrare il polacco Szymon Marciniak. All'andata a San Siro l'Inter si era imposta 1-0 grazie a un gol di Lukaku nei minuti finali.

Nell'immagine, i giocatori biancoblù hanno gli occhi laser da macchine 'spietate', mentre per raffigurare l'Inter è stata scelta una macchietta: il pizzaiolo baffuto, goffo e imbranato. La cosa non ha mancato di suscitare decine e decine di commenti indignati dei tifosi nerazzurri, che si augurano la migliore delle risposte possibili: i milanesi ai quarti di finale e il Porto a casa.