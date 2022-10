Inter-Roma 1-2. I giallorossi ribaltano la partita

Sconfitta l'Inter, pur in vantaggio con Dimarco al 30'

Inter con il lutto al braccio per ricordare Giancarlo Beltrami, direttore sportivo nerazzurro dal 1977 al 1993, e Bruno Bolchi, all'Inter negli anni '60 vincendo il primo scudetto dell'epoca di Helenio Herrera.

I nerazzurri vanno subito in pressing e all'11' Dzeko mette in gol, ma l'arbitro Massa fischia il fuorigioco dopo il consulto del Var. Si resta a reti inviolate e al 20' Calhanoglu sfiora il palo con tiro dalla distanza. La rete arriva al 30': Dimarco calcia nell'angolino, complice un poco reattivo Rui Patricio, e insacca. La Roma reagisce e, nove minuti più tardi, Dybala colpisce al volo col mancino su cross di Spinazzola: è pareggio.

Verso l'ora di gara l'Inter aumenta il pressing e schiaccia la Roma. Al 62' Calhanoglu colpisce una clamorosa traversa da calcio di punizione. Ma è la Roma a ribaltare il risultato al 75', passando in vantaggio con Smalling. Cross di punizione di Dzeko e l'inglese, non marcato, colpisce di testa battendo Handanovic. All'89' Abraham potrebbe segnare la terza rete giallorossa in contropiede. Ma, saltato Skriniar, sbaglia il tiro. Nel primo minuto di recupero Camara alza di pochissimo una punizione.

L'Inter, pur giocando una buona partita, resta inchiodata al settimo posto in classifica, a 12 punti, mentre la Roma, con questo successo esterno, sale a 16, momentaneamente quarta.