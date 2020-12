Inter-Shakhtar 0-0: i nerazzurri escono dalla Champions League e salutano l'Europa

I nerazzurri obbligati a vincere per andare avanti in Europa, non sono riusciti ad andare oltre uno 0 a 0 contro gli ucraini. A San Siro, Inter - Shakhtar finisce 0-0.

Per la squadra di Conte si tratta di un'annata disastrosa a livello europeo. Con il quarto posto nel gruppo B, dove passano Real Madrid e Borussia M., l'Inter non si qualifica nemmeno in Europa League, dove lo scorso anno era arrivata in finale dopo essere stata eliminata in Champions. In Europa League ci andranno gli ucraini dello Shakhtar.

Il tabellino di Inter- Shakhtar: 0-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (40' st D'Ambrosio); Hakimi (40' st Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini (32' st Sanchez), Young (23' st Perisic); Lautaro (41' st Eriksen), Lukaku. A disposizione: Stankovic, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia. Allenatore: Conte

SHAKHTAR DONETSK (3-4-3): Trubin; Bondar, Stepanenko, Vitao (38' st Khocholava); Dodo, Maycon, Kovalenko, Matviyenko; Tete (20' st Solomon), Marlos (21' st Alan Patrick), Taison (42' st Dentinho). A disposizione: Shevchenko, Pyatov, Marcos Antonio, Marquinhos, Bolbat, V'Yunnik, Sudakov. Allenatore: Castro

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

NOTE: Ammoniti: Gagliardini, Hakimi, Brozovic (I); Vitao, Trubin (S). Recupero: 1' e 4'