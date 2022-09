I tifosi dell'Inter ce l'hanno con i giocatori e con Inzaghi

Sconfitte pesanti, in Serie A e in Champions League, e un gioco che fatica a decollare. La stagione per l'Inter non è certo cominciata nel migliore dei modi e adesso anche le tifoserie organizzate hanno voluto dire la loro. La Curva nord dell'Inter prende posizione, dopo la sconfitta contro l'Udinese che ha complicato la situazione del tecnico Simone Inzaghi.

"La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo 'Inzaghi-out'", scrivono su Facebook. "Punti salienti: la tolleranza è finita; l'allenatore ha sicuramente fatto degli errori ma nessun alibi per i giocatori che, da che mondo e mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. Ed a noi questo non va bene. Al rientro dalle nazionali cambia il registro. Ognuno deve essere messo di fronte alle sue responsabilità".