L'Inter vuole vincere a tavolino contro il Bologna

L'Inter che non sa vincere più vorrebbe la vittoria a tavolino contro il Bologna. La squadra nerazzurra infatti avrebbe presentato un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la gara contro non disputata lo scorso 6 gennaio per i diversi casi di covid nel club rossoblù.

Sia il giudice sportivo della Lega Serie A, sia la corte sportiva d'appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che la partita vada rigiocata ma il club nerazzurro chiede lo 0-3 a tavolino.

L'Inter si era presentata come da protocollo allo stadio Renato Dall'Ara, poichè doveva essere l'arbitro Giovanni Ayroldi a decidere dopo aver atteso fino al 45' per poi decretare la fine della partita.