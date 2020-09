Milanosport: al via le iscrizioni per chi ha i voucher, dall'11 settembre per tutti

Sono partite le iscrizioni ai corsi di Milanosport attraverso la piattaforma online; per ora sono riservate a chi, dopo il lockdown, ha ottenuto un voucher dall'azienda comunale come rimborso per i mesi di mancato utilizzo. Il sito web è stato "preso d'assalto" il 2 settembre, giorno di apertura delle iscrizioni.

Il sito web si è "impallato" nella mattinata, per poi stabilizzarsi. Ma molti hanno preferito recarsi di persona presso le segreterie delle strutture per formalizzare la propria iscrizione. Un'opzione, quella di recarsi in loco, sconsigliata per evitare assembramenti.

Le iscrizioni ai corsi (monosettimanali fino a fine febbraio) possno essere perfezionate fino al 10 settembre. Venerdì 11 partiranno invece le iscrizioni aperte a tutti, per i posti che saranno rimasti. Restano sospesi i corsi di nuoto neonatale, nuoto family e nuoto baby: «La necessità di proteggere innanzitutto i soggetti più deboli ci consiglia infatti di attendere la ripresa dell’anno scolastico, così da poter recepire e meglio attuare tutte le indicazioni riguardanti le fasce di età comprese fra gli 0 e i 6 anni», si legge nel sito. Questi corsi verranno riproposti a partire da ottobre.