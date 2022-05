L'Italia torna a giocare al Meazza

Il Meazza torna a tingersi di azzurro. Il prossimo 23 settembre lo stadio di San Siro ospiterà infatti Italia contro Inghilterra, appuntamento decisivo per il giro di Uefa Nations League.

"La Nazionale torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021 in occasione della Final Four di Nations League. Sarà infatti ‘San Siro’ ad ospitare l’incontro di Nations League tra Italia e Inghilterra, in programma venerdì 23 settembre, ore 20.45, match che precederà l'ultimo impegno di lunedì 26 in casa dell’Ungheria", si legge in una nota della federcalcio italiana.

Tanta la gioia a palazzo Marino. "Milano e San Siro ospiteranno, il 23 settembre, il prestigioso incontro Italia vs Inghilterra. Sarà una delle sfide più avvincenti nel panorama calcistico internazionale e noi non vediamo l’ora", ha esultato sui social Martina Riva, assessore allo sport, al turismo e alle politiche giovanili del comune.