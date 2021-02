Niente da fare per l'Inter, la Juve va in finale: 0-0 a Torino

Niente da fare per l'Inter, martedì sera. Pareggio senza reti che premia la Juventus qualificata alla finale di Coppa Italia per la 19esima volta. All'andata i piemontesi avevano vinto 1-2. Primo tempo equilibrato con gli uomini di Conte che, dopo un buon avvio della Juventus, mettono in mostra un possesso palla che tuttavia non genera grandi occasioni.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, i nerazzurri ci provano ma concedono alcune buone occasioni ad una Juventus che alla fine raggiunge l'atto finale senza troppi rischi.

Sfuma questo obbiettivo stagionale per i milanesi.