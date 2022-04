Il post di Rabiot su Instagram dopo Juve-Inter

Quindici parole e un messaggio neanche troppo nascosto. Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, si è sfogato su Instagram dopo la partita persa dai bianconeri a Torino contro l'Inter, che ha sbancato l'Allianz stadium grazie a un rigore trasformato da Calhanoglu.

"Ottima partita, bravi tutti! Peccato il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12!", il post del francese. Il riferimento, fin troppo chiaro, è alle decisioni arbitrali di Massimiliano Irrati, che - secondo il bianconero - hanno condizionato il match.

Tante, tantissime polemiche sono nate proprio per il rigore che ha deciso la gara. Inizialmente il fischietto aveva lasciato correre sul contatto tra Morata e Dumfries in area, salvo poi assegnare la punizione dagli 11 metri dopo essere stato richiamato all'on field review da Paolo Mazzoleni alla sala Var.

Finita? Assolutamente no. Perché dopo la parata di Szczesny, e il gol in mischia dell'Inter sulla ribattuta, Irrati - di nuovo con l'ausilio del Var - ha deciso di far ricalciare il rigore. Caos anche per il contatto non sanzionato con il rigore tra Zakaria e Bastoni, avvenuto proprio al limite tra dentro e fuori l'area. Da qui la rabbia di Rabiot.